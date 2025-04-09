Ледве дихає і не бачить на одне око: на Київщині волонтери рятують собаку з пухлиною на голові

На Київщині волонтери взяли під опіку цуценя з величезною пухлиною на голові. Через хворобу собака не може дихати носом, а його верхня щелепа згнила.

Лікарі діагностували в чотирилапого злоякісну пухлину, розповіли в громадській організації "Захист тварин "Плюшка".

У коментарі для "УП. Життя" зооволонтерка Сніжана Бугрік пояснила, що власники намагалися вилікувати свого улюбленця породи хаскі. Наприкінці березня господарі кількамісячного Штарка звернулися до ветеринара, який призначив тварині антибіотики.

Згодом про стан хвостатого стало відомо волонтерам, які забрали його у власників на період лікування.

Зі слів Сніжани Бугрік, утворення росте на голові тварини близько місяця. Через хворобу цуценя ледве дихає, використовуючи для цього рот. Пухлина на його морді розрослася настільки, що пес не бачить на одне око.

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"Верхньої щелепи немає, вона згнила. Собаці важко, боляче, з нього постійно тече кров із гноєм. Йому вже видалили кілька сотень мілілітрів рідини", – розповіла Сніжана.

Повторний огляд у лікаря показав, що тварина має злоякісну пухлину, тип якої мають встановити згодом. Наразі невідомо, чи піддаватиметься ракове утворення Штарка лікуванню.

Фото: “Захист тварин “Плюшка”/Facebook Фото: “Захист тварин “Плюшка”/Facebook

Нині хвостатий перебуває в лікарні під постійним наглядом фахівців, де отримує додатковий кисень і чекає на подальші результати досліджень.

Попри це, волонтерка стверджує, що хвороба не зашкодила головному мозку тварини чи дихальним шляхом, тому надія на одужання є, навіть якщо собаці видалять частину морди.

У громадській організації зауважили, що подекуди шахраї використовують світлини Штарка і відкривають збори нібито на його лікування. Волонтери наголошують, що тварина перебуває під опікою активістів "Захисту тварин "Плюшка", які дбають про її стан.

Раніше ми розповідали про собаку з Бородянки на Київщині, якого покинули власники. Великий пес мав численні хвороби, зокрема страждав від опаришів, які заполонили виразки на шкірі.