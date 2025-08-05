Не міг злетіти: на Київщині врятували молодого червонокнижного птаха з черепно-мозковою травмою

На Київщині врятували червонокнижного птаха – молодого орлана-білохвоста. У нього виявили черепно-мозкову травму та бактеріальну інфекцію.

Про це повідомили організації Kyiv Animal Rescue Group (Команда порятунку тварин Києва) та "Садиба Нюшанік".

В Обухівському районі двоє хлопців під час вечірньої пробіжки помітили велетенського птаха. Він був дезорієнтований і не міг нормально злетіти.

Хлопці зв’язалися з "Садибою Нюшанік", яка погодилася взяти птаха під опіку, та повідомили про нього Команді порятунку тварин. Екіпаж рятувальників негайно вирушив на виклик.

Тим часом хлопці не спускали очей із пернатого, який намагався переміщуватися.

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Kyiv Animal Rescue Group/Facebook Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Після нетривалої погоні птаха вдалося спакувати в переноску та шпиталізувати.

Фахівці з’ясували, що впіймали молодого орлана-білохвоста. Це хижий птах із розмахом крил близько двох метрів, занесений до Червоної книги України. Хвіст у молодих представників виду ще не такий білий, як у дорослих, але пазурі та дзьоб – вже досить серйозні.

Лікарі діагностували у птаха черепно-мозкову травму, виснаження й бактеріальну інфекцію.

Він вже понад тиждень лікується в "Садибі Нюшанік" і повільно, але впевнено, йде на поправку.

Нагадаємо, у Києві посеред смітника знайшли тераріум із павуком-птахоїдом усередині. Поки небайдужі мешканці столиці шукали, де знайти прихисток для тварини, інші намагалися відібрати його "домівку", а павука – випустити.

Зрештою павука врятували зооволонтери організації Kyiv Animal Rescue Group.