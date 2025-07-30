У Києві на смітнику знайшли павука-птахолова: його врятували зооволонтери

У Києві містяни посеред смітника знайшли тераріум із павуком-птахоїдом усередині. Поки небайдужі мешканці столиці шукали, де знайти прихисток для тварини, інші намагалися відібрати його "домівку", а павука – випустити.

Зрештою павука врятували зооволонтери організації Kyiv Animal Rescue Group (Команди порятунку тварин Києва).

Фото: Kyiv Animal Rescue Group Фото: Kyiv Animal Rescue Group Фото: Kyiv Animal Rescue Group

У коментарі для "УП. Життя" активісти розповіли, що павук, імовірно, провів небагато часу на смітнику. Після дзвінка небайдужих киян рятувальники оперативно виїхали на місце і забрали тварину.

Волонтери кажуть, що загальний стан павука гарний – він не потребував ветеринарної допомоги.

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"Але стрес не минув без наслідків. Ймовірно, після пережитого в нього на тілі з’явилася невелика залисина. Павука взяли до себе наші рятувальники", – додали в Команді порятунку.

Волонтери пояснили, що павук має отруту, яку використовує для полювання на комах, однак вона не становить смертельної загрози для людей. Тварина може використати отруйну речовину для захисту, однак у людей вона здатна викликати хіба місцеве подразнення, як укус бджоли.

"Люди змушені покидати домівки через війну, хвороби, народження дітей, втрату роботи. Обставини справді надзвичайні, і ніхто не має права засуджувати за спробу врятуватися.

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Але. Навіть у найскладніші часи ми маємо залишатися людьми – особливо стосовно тих, за кого взяли відповідальність", – вважають активісти.

Волонтери кажуть, що для павука не шукають нових власників – він проживатиме у своїх рятувальників. Попри це багато небайдужих висловили готовність прихистити тварину.

"От би на котиків і собачок було стільки охочих", – поділилися в організації.