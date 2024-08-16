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Рятувальники розповіли, скільки людей загинуло на воді від початку 2024-го року

Віра Шурмакевич — 16 серпня, 19:00
Рятувальники розповіли, скільки людей загинуло на воді від початку 2024-го року
ДСНС розповіли, скільки людей загинуло на воді від початку поточного року
Spitzi/Depositphotos

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що від початку 2024-го року на воді загинуло майже 900 українців, з них – 61 лише протягом серпня.

Як зазначили у ДСНС, це приблизно на 22% більше, ніж у 2023-му році.

За їхніми словами, найбільше людей гинуть через купання у водоймах, які не пристосовані і не призначені для цього.

"Закликаємо купатися там, де обладнані пляжі, у тих водоймах, де за рішеннями місцевих органів влади це дозволено.

Ці місця та дно водойм обстежені, визначена швидкість течії, поруч є рятувальники та створена інфраструктура для того, щоб швидко допомогти й врятувати", – наголосив речник ДСНС Олександр Хорунжий.

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Рятувальники вкотре нагадують, як уникнути трагедії. Зокрема, НЕ варто:

  • запливати за буйки;
  • перебувати у водоймі більше 20-ти хвилин – це допоможе уникнути переохолодження;
  • купатися без спеціальних плавзасобів, якщо не вмієте плавати (крім надувних матраців);
  • стрибати з моста у воду, якщо не знаєте глибини водойми чи яке там дно (у воду слід входити обережно та поступово).

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Окрім того, до плавок варто прикріпити шпильку. Укол шпилькою допоможе відновити еластичність м’язів, якщо судома звела руку чи ногу.

Особливо обережним потрібно бути на гірських річках: у них стрімка течія, через яку можна втратити рівновагу. Зазвичай такі ріки кам’янисті, тож існує ризик послизнутися, впасти та травмуватися.

Натомість купаючись у морі, треба зважати на хвилі. Не треба плисти проти них, не пірнати у водорізи та бути дуже обережним біля них. Вони слизькі від водоростей.

Співробітники ДСНС наголошують: малолітні діти можуть перебувати у водоймі чи біля неї лише під наглядом дорослих.

Раніше ми розповідали, де можна купатися в Україні у 2024 році. З переліком перевірених місць, а також тими, які не пройшли перевірку на безпеку, можна ознайомитися за посиланням.

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