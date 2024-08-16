Рятувальники розповіли, скільки людей загинуло на воді від початку 2024-го року

ДСНС розповіли, скільки людей загинуло на воді від початку поточного року

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що від початку 2024-го року на воді загинуло майже 900 українців, з них – 61 лише протягом серпня.

Як зазначили у ДСНС, це приблизно на 22% більше, ніж у 2023-му році.

За їхніми словами, найбільше людей гинуть через купання у водоймах, які не пристосовані і не призначені для цього.

"Закликаємо купатися там, де обладнані пляжі, у тих водоймах, де за рішеннями місцевих органів влади це дозволено.

Ці місця та дно водойм обстежені, визначена швидкість течії, поруч є рятувальники та створена інфраструктура для того, щоб швидко допомогти й врятувати", – наголосив речник ДСНС Олександр Хорунжий.

ВІДЕО ДНЯ

Рятувальники вкотре нагадують, як уникнути трагедії. Зокрема, НЕ варто:

запливати за буйки;

перебувати у водоймі більше 20-ти хвилин – це допоможе уникнути переохолодження;

купатися без спеціальних плавзасобів, якщо не вмієте плавати (крім надувних матраців);

стрибати з моста у воду, якщо не знаєте глибини водойми чи яке там дно (у воду слід входити обережно та поступово).

Окрім того, до плавок варто прикріпити шпильку. Укол шпилькою допоможе відновити еластичність м’язів, якщо судома звела руку чи ногу.

Особливо обережним потрібно бути на гірських річках: у них стрімка течія, через яку можна втратити рівновагу. Зазвичай такі ріки кам’янисті, тож існує ризик послизнутися, впасти та травмуватися.

Натомість купаючись у морі, треба зважати на хвилі. Не треба плисти проти них, не пірнати у водорізи та бути дуже обережним біля них. Вони слизькі від водоростей.

Співробітники ДСНС наголошують: малолітні діти можуть перебувати у водоймі чи біля неї лише під наглядом дорослих.

Раніше ми розповідали, де можна купатися в Україні у 2024 році. З переліком перевірених місць, а також тими, які не пройшли перевірку на безпеку, можна ознайомитися за посиланням.