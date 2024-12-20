У Львові чоловік таємно знімав інтим з жінкою і скоїв "порнопомсту": як його покарали

У Львові судили чоловіка з Сумщини, який приховано знімав на відео статевий акт зі своєю дівчиною, а після розриву стосунків використав цей матеріал для "порнопомсти".

Франківський районний суд Львова призначив чоловіку 2 роки обмеження волі, які замінив іспитовим терміном на 1 рік, йдеться у вироку суду.

Також фігурант має заплатити потерпілій 100 тисяч гривень компенсації за моральну шкоду, 6,9 тисячі гривень – за матеріалу шкоду, 30 тисяч гривень – за послуги адвоката, а ще 2,6 тисячі гривень – за судову експертизу (на користь держави).

Що сталося?

Чоловік, який постав перед судом, вирішив зняти порнографічне відео за участі своєї дівчини у 2023 році. На той момент вони жили разом і мали спільну дитину, але не були одружені.

Кривдник пояснив, що "був незадоволений поведінкою потерпілої", оскільки вона нібито мала стосунки з іншим хлопцем, а його обманювала.

РЕКЛАМА:

Обвинувачений без відома партнерки встановив у квартирі камеру відеоспостереження, а також зробив інтимні фото та відео у готелі під час їхнього відпочинку в Єгипті. На деяких кадрах дівчина була у супроводі іншого чоловіка.

Через це пара посварилася і жінка розірвала стосунки. Тоді чоловік вирішив надіслати інтимні записи її батьку і спільним знайомим. Спеціально для помсти він створював чати у Viber та Instagram.

Однією з тих, хто отримав 7-хвилинне порнографічне відео, була подруга потерпілої. Вона одразу зателефонувала потерпілій, а та – звернулася в поліцію.

Колишня дівчина кривдника зізналася, що "порнопомста" завдала їй моральних страждань. Водночас підсудний заявив, що не замислювався про масштаб наслідків для неї.

"На той час він не задумувався про наслідки, однак на даний час про вчинене шкодує, просить у потерпілої пробачення.

Просить суд суворо не карати та врахувати, що він працює в групі із розробки та виготовлення продукції для Збройних Сил України", – йдеться у справі.

Читайте також : У Києві поліцейські придбали 19 фото і відео у моделі OnlyFans, щоб її викрити

Зрештою, чоловіка визнали винним у розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру (ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України).

Потерпіла вимагала 500 тисяч гривень моральної компенсації, але суд призначив меншу суму (100 тисяч за моральну шкоду та 6,9 тисячі за матеріальну шкоду). Також "мстивець" буде зобов'язаний оплатити судову експертизу і правничу допомогу для потерпілої.

Вирок набуває сили 14 січня 2025 року, тому його ще можуть оскаржити.

Нагадаємо, раніше у Києві судили чоловіка, який надсилав 15-річній дівчинці свої інтимні фото і відео. Також цьогоріч у Великій Британії вперше засудили чоловіка, який без згоди надіслав жінці "дікпік".