На Київщині чоловік напідпитку зґвалтував 11-річного сина свого знайомого

В Ірпені на Київщині чоловік зґвалтував 11-річного хлопчика – сина свого знайомого. 39-річному зловмиснику оголосили підозру.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі та поліції.

За даними слідства, цьогоріч у серпні батько дитини разом із знайомим вживав спиртні напої в одному з нежитлових будинків.

Коли батько хлопчика заснув, підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння та маючи низку захворювань (туберкульоз, ВІЛ, гепатит), скоїв сексуальне насильство над малолітнім. Зловмисник скористався його безпорадним станом та відсутністю сторонніх людей у приміщенні.

До поліції із відповідною заявою звернулась мати 11-річного потерпілого та повідомила про злочин.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та затримали фігуранта. Також вилучено речові докази.

Слідчі повідомили кривднику про підозру за фактом зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку (частина 4 статті 152 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

У суді затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

