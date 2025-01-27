"Шлюб за добу" з нареченою з інвалідністю: на Київщині викрили схему уникнення мобілізації

На Київщині затримали двох жінок, які за гроші допомагали чоловікам уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Організаторка схеми пропонувала допомогу в отриманні групи інвалідності або укладенні шлюбу з нареченою з інвалідністю. Остання також постане перед судом.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, для пошуку "клієнтів" 43-річна мешканка Київщини створила сторінку у Facebook. Там вона публікувала оголошення щодо надання своїх послуг.

Ними зацікавився чоловік, якому вона пообіцяла оформити довідку МСЕК із визначенням групи інвалідності. За свої послуги жінка зажадала 18500 доларів. Чоловік погодився.

РЕКЛАМА:

"Втім, отримавши гроші, жінка повідомила, що оформлення інвалідності досить тривала процедура, тож про всяк випадок треба перестрахуватися і запропонувала укласти фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю.

За одруження із 40-річною мешканкою Київщини потрібно заплатити ще 3800 доларів США, а також щомісячно виділяти "дружині" по 10 тисяч гривень", – зазначають у прокуратурі.

Фіктивна "наречена" також постане перед судом.

Фото: Київська міська прокуратура

Фіктивна пара уклала шлюб за допомогою сервісу "Шлюб за добу". Одразу ж після цього "наречену" та організаторку схеми затримали. Їм повідомили про підозру. Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, наголошують у прокуратурі.

Раніше на пунктах пропуску "Грушів" та "Краківець" викрили три псевдоподружжя, які намагались незаконно перетнути кордон. У цих парах жінки були старшими за чоловіків, а їхні легенди про плани за кордоном мали чимало розбіжностей.