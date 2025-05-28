У Калуші підлітки викинули кота з третього поверху: за справу взялася поліція

У якому стані кіт, якого викинула з вікна, наразі невідомо

У Калуші підлітки викинули кота з третього поверху. Один з хлопців знімав це на відео, згодом запис з’явився у Telegram-каналах.

Правоохоронці встановлюють учасників інциденту, повідомили у пресслужбі поліції Прикарпаття.

Відео, на якому молодь викидає кота з вікна, опублікували у місцевих Telegram-каналах зранку 28 травня.

Як видно на записі, присутніми були мінімум троє юнаків. Один з них знімав відео та сміявся. Інший – схопив кота і жбурнув його з вікна.

Невдовзі після публікації відео на інцидент відреагували у поліції.

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"Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому підлітки викидають кота з вікна третього поверху. Правоохоронці одразу розпочали перевірку.

Співробітники ювенальної превенції наразі встановлюють неповнолітніх, причетних до знущання з тварини, перевіряють обставини події", – йдеться у повідомленні.

У якому стані постраждалий кіт, наразі не уточнюють. Правову кваліфікацію діям підлітків нададуть згодом, після того, як встановлять всі обставини.

"Жорстоке поводження з тваринами – це кримінальне правопорушення, яке карається згідно з чинним законодавством.

Правоохоронці закликають громадян не бути байдужими! У разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами повідомляйте на лінію 102", – закликають правоохоронці.

Нагадаємо, декілька місяців тому суд призначив сім років тюрми жителю Києва, який жорстоко вбив безпритульного собаку.