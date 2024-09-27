Італійська драма: на кордоні зупинили чоловіка, який одружився з тещею задля виїзду

На кордоні з Угорщиною прикордонники зупинили чоловіка, який одружився з тещею задля виїзду до її доньки в Італію.

Чоловікові було 42 роки, а "дружині" – 78 років. Він – уродженець Хмельниччини, а вона з Луганщини, розповіли у Державній прикордонній службі.

Шлюб був офіційно зареєстрований в одному з відділів ДРАЦСів Києва ще минулого року, однак прикордонники запідозрили його фіктивність.

"У пункт пропуску "Тиса" мікроавтобусом, що здійснює регулярні міжнародні пасажирські перевезення, прибуло подружжя громадян України. Підставою виїзду за кордон для чоловіка мала слугувати інвалідність дружини. Він розповів прикордонникам Чопського загону, що супроводжує її на лікування в Італію.

Втім, у ході спілкування, прикордонники встановили, що у чоловіка є дитина від доньки нинішньої "дружини на папері", яка насправді є його тещею", – пишуть прикордонники.

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Згодом чоловік зізнався, що перебуває у неофіційному шлюбі з донькою своєї попутниці. Через кордон його не пропустили.

"Він мав на меті потрапити в Італію до своєї дитини та справжньої дружини. А теща зголосилася на таку оборудку, аби допомогти зятеві отримати відстрочку від призову на військову службу, а також з виїздом за кордон", – кажуть у ДПСУ.

Окрім того, що незвичайному "подружжю" не вдалося виїхати, тепер їм може загрожувати кримінальна відповідальність.

У діях жінки вбачають порушення ст. 332 Кримінального кодексу (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), а в діях чоловіка – порушення ст. 336 ККУ (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Нагадаємо, раніше прикордонники зловили на подібній махінації 28-річного жителя Рівненщини, який одружився з 40-річною тещею, бо та мала інвалідність.

На кордоні з Угорщиною затримали чоловіка, який видавав себе за багатодітного батька, та ще одного втікача, який прикидався непридатним до служби.

А в пункті пропуску "Лужанка" затримали чоловіка та вагітну жінку, яка намагалась перевезти його за кордон у ніші для шини, а потім конфліктувала з прикордонниками.