На Львівщині під час катання на лижах загинув 12-річний хлопчик
Під час катання на лижах у Стрийському районі Львівської області загинув 12-річний хлопчик. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Про це розповіли в Головному управлінні Національної поліції Львівської області.
Інцидент трапився 8 січня 2025 року, 12-річний хлопчик із Києва разом зі своїми батьками відпочивали на території гірськолижного комплексу в Стрийському районі.
Під час з'їзду з гори на лижах дитина впала та отримала важку травму голови. На місці медики намагалися надати допомогу пораненому хлопчику, але він помер.
Працівники поліції встановлюють обставини загибелі дитини.
"Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події", – повідомили в ГУНП Львівської області.
У коментарі для "Української правди. Життя" речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська повідомила, що станом на 8 січня причина смерті хлопчика не встановлена.
"Наразі правоохоронці чекають висновків експертів", – додала вона.
Нагадаємо, на Одещині поліція з'ясовує обставини загибелі 16-річного юнака, який вистрибнув з вікна багатоповерхівки.