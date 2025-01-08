На Львівщині під час катання на лижах загинув 12-річний хлопчик

Під час катання на лижах у Стрийському районі Львівської області загинув 12-річний хлопчик. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Про це розповіли в Головному управлінні Національної поліції Львівської області.

Інцидент трапився 8 січня 2025 року, 12-річний хлопчик із Києва разом зі своїми батьками відпочивали на території гірськолижного комплексу в Стрийському районі.

Під час з'їзду з гори на лижах дитина впала та отримала важку травму голови. На місці медики намагалися надати допомогу пораненому хлопчику, але він помер.

Працівники поліції встановлюють обставини загибелі дитини.

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"Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події", – повідомили в ГУНП Львівської області.

У коментарі для "Української правди. Життя" речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська повідомила, що станом на 8 січня причина смерті хлопчика не встановлена.

"Наразі правоохоронці чекають висновків експертів", – додала вона.

Нагадаємо, на Одещині поліція з'ясовує обставини загибелі 16-річного юнака, який вистрибнув з вікна багатоповерхівки.