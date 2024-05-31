"Історія про справжню наполегливість". У Львові чоловік отримав водійські права з 16-ї спроби

На Львівщині чоловік отримав водійське посвідчення після 16 спроб скласти практичний іспит.

Про це повідомили в сервісному центрі МВС у Львівській області.

У 2021 році пан Ігор отримав посвідчення водія, але протягом двох років допустив адміністративні правопорушення, через які його позбавили права керування транспортними засобами, а водійське посвідчення анулювали.

Він вирішив повторно пройти навчання в автошколі. Спершу чоловік успішно склав теоретичний іспит, але практична частина виявилася для нього складнішою.

Пан Ігор зі своїм водійським посвідченням

З першого разу пану Ігору не вдалося впоратися з завданням, але з 16-ї спроби він зумів без помилок виконати всі вимоги екзаменаторів.

Протягом цього часу чоловік не здався і старанно готувався до кожного іспиту.

"Пан Ігор сумлінно приходив на іспит через кожні десять днів. У перервах – готувався, проходив маршрути пішки, інколи робив перерву між іспитами місяць аби краще підготуватися", – розповіли у центрі МВС.

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Чоловік розповів, що йому було важко звикнути до нових автомобілів, які якраз з’явились у сервісному центрі МВС.

"Я навчався на старому авто, а тому Toyota Corolla та Renault Duster для мене були незвичними, я надто хвилювався", – зізнався чоловік.

Він пообіцяв адміністраторам сервісного центру МВС, що більше не порушуватиме закон і буде уважним водієм.

"Це історія про справжню наполегливість і цілеспрямованість у бажанні навчитися керувати автомобілем", – говорять у сервісному центрі МВС.

Раніше ми розповідали, коли та як замінювати водійське посвідчення.