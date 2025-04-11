Житель Львівщини застрелив пса, бо той "полював на курей": йому загрожує до 8 років тюрми

Поліція повідомила 67-річному чоловікові про підозру у жорстокому поводженні з тваринами

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо 67-річного жителя Львівщини, який застрелив собаку з мисливської рушниці. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що пес "полював на його курей".

Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців 5 квітня, повідомила пресслужба поліції Львівщини.

"Зловмисник закопав тіло неподалік свого домогосподарства та відмовився вказати правоохоронцям, де саме", – зазначають у поліції.

Однак поліцейські таки знайшли місце захоронення, ексгумували тіло тварини та скерували його на експертизу.

На цьому ж місці вони виявили труп ще однієї собаки. Наразі невідомо, як загинула тварина та хто є її власником – це з’ясовують.

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"Досудове розслідування, розпочате за фактом жорстокого поводження з твариною, триває.

За скоєне 67-річному мешканцю району загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років", – додають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наприкінці березня столичний суд призначив 7 років тюрми чоловікові, який жорстоко побив безпритульну собаку і скинув її зі сходів.