Підприємець і фермер з Дніпропетровщини забруднили землю сотнями трупів тварин: їх судитимуть

На Дніпропетровщині судитимуть двох підприємців і фермера, які забруднили тушами померлих тварин 2 тисячі квадратних метрів землі.

Злочин стався в одному з сіл Синельниківського району області, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Очільники підприємств, які спеціалізуються на переробці м’яса, разом з місцевим фермером незаконно вивозили небезпечні відходи та складали їх на земельних ділянках у селі.

При цьому обвинувачені оформлювали фіктивні документи про дотримання вимог і норм утилізації тваринних відходів.

Офіс Генпрокурора Офіс Генпрокурора Офіс Генпрокурора Офіс Генпрокурора Офіс Генпрокурора Офіс Генпрокурора

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Під час обшуків правоохоронці виявили відходи на площі понад 2 тисячі квадратних метри.

У відібраних зразках ґрунту експертиза показала перевищення вмісту показників аміачного азоту, азоту нітратів, фосфору, цинку та міді, що становить небезпеку для довкілля, а також життя і здоровʼя людей.

Прокурори Центральної окружної прокуратури Дніпра скерували до суду обвинувальний акт стосовно фігурантів.

Їм інкримінують порушення 5 статтей Кримінального кодексу (ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 325, ч. 1 ст. 366), зокрема:

забруднення та псування земель відходами, шкідливими для життя і здоров’я людей та довкілля;

порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням;

службове підроблення у складі організованої групи.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили організаторів незаконних сміттєзвалищ, які закопували в землю батарейки та шприці.