На Львівщині повідомили про підозру 44-річному чоловікові, який домагався до 12-річної дівчинки

На Львівщині затримали чоловіка, який сексуально домагався 12-річної дівчинки.

Йому загрожує до 6 років ув’язнення, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

За даними правоохоронців, зловмисник познайомився з дівчинкою в одній із соціальних мереж. Вони листувалися впродовж декількох днів. Чоловік надсилав їй фото та відео сексуального характеру, робив непристойні пропозиції та намагався організувати особисту зустріч з підліткою.

"На щастя, дівчинка мала довірливі стосунки з матір’ю та розповіла їй про свого нового знайомого, а жінка, у свою чергу, повідомила про це у поліцію. Тож, коли зловмисник "домовився" з дитиною про зустріч, на місці його вже очікували оперативники кримінальної поліції та слідчі. Дитина не постраждала", – розповіли у поліції Львівщини.

Зловмисника затримали, це – 44-річний мешканець Шептицького району Львівської області.

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Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 156-1 (домагання до дитини для сексуальних цілей) Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підозрюваний перебуває під вартою. Триває досудове розслідування.

Поліція вкотре наголошує батькам приділяти увагу дітям і вибудовувати з ними дружні та довірливі стосунки.

"Ваші син чи донька повинні не боятись ділитися з вами своїми проблемами та переживаннями, повідомляти про нових підозрілих людей, з якими вони познайомились особисто чи в Інтернеті.

Якщо ж вам стало відомо, що ваша неповнолітня чи малолітня дитина спілкується з незнайомцями на тему сексу, повідомляйте про це у поліцію – таким чином ви можете запобігти вчиненню щодо своєї дитини злочину сексуального характеру або убезпечити її від інших проблем", – зауважили поліцейські.

Раніше ми розповідали, що у Сумах повідомили про підозру в сексуальному насильстві 51-річному викладачу місцевого вишу. Чоловік надсилав порнографічні матеріали неповнолітній студентці, а також намагався схилити її до сексу.