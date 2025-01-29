У Сумах повідомили про підозру викладачу, який домагався неповнолітньої студентки

У Сумах правоохоронці повідомили про підозру в сексуальному насильстві викладачу місцевого закладу вищої освіти. За даними слідства, 51-річний чоловік надсилав порнографічні матеріали неповнолітній студентці, а також схиляв її до сексу.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Сумщини та обласній прокуратурі.

Під час розслідування поліціянти встановили, що в жовтні 2021 року викладач університету залишився наодинці зі студенткою в одному з кабінетів, де проти її волі вчинив дії сексуального характеру та намагався схилити до сексу.

Неприйнятна поведінка з боку працівника вишу була "системною", кажуть правоохоронці.

"Викладач постійно приділяв дівчині надмірну увагу, зокрема, ставив непристойні питання, пропонував провести додому, намагався поцілувати тощо", – пояснили в прокуратурі.

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Крім того, чоловік надсилав студенці порнографічні матеріали в повідомленнях у месенджері.

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Викладачу повідомили про підозру за вчинення сексуального насильства та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру – злочини, передбачені частиною 3 статті 153 та частиною 2 та 3 статті 301 Кримінального кодексу.

Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішують питання про відсторонення викладача від посади.

Нагадаємо, наприкінці січня 2025 року колишня студентка Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Софія Сапожнік звинуватила викладача та художнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях.

Дівчина заявила, що незадовго після вступу до вишу почала отримувати від викладача особисті повідомлення, які з часом набули неприйнятного характеру.

За її словами, Андрій Білоус цікавився її сексуальною орієнтацією, інформацією про романтичні стосунки та просив надіслати інтимні фото.

"Із часом його повідомлення стали все більш недоречними. Наприклад, коли я писала йому про розклад занять чи інші організаційні моменти, він відповідав: "Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, але не хочеш мене збуджувати?" – заявила Софія.

Після публічного розголосу викладача тимчасово відсторонили від роботи на час розслідування інциденту.