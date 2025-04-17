На Львівщині трирічний хлопчик потрапив під колеса трактора: його госпіталізували

У Золочівському районі Львівщини трирічний хлопчик під час земельних робіт потрапив під колеса трактора. Правоохоронці розслідують порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомили в Головному управлінні національної поліції Львівської області.

Випадок трапився, коли 32-річний батько дитини проводив земельні роботи. Чоловік перевозив на тракторі свого сина, який не втримався і впав із транспортного засобу.

Хлопчик опинився під колесом трактора і зазнав травмування.

У коментарі для "УП. Життя" у пресслужбі поліції Львівщини розповіли, що дитину доставили до Бродівської центральної районної лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

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Через травмування хлопчика правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Стаття передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Поки батько дитини не отримував підозри про вчинення кримінального правопорушення.

Раніше на Київщині п'ятирічний хлопчик помер після того, як його вдарила гойдалка на дитячому майданчику. Дитину намагалися врятували лікарні, але їхні спроби були марними.