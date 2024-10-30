На Львівщині невідомі вбили двох дорослих червонокнижних зубрів: поліція відкрила справу

Фото ілюстративне. З туш двох дорослих зубрів вилучили м'ясо

Доповнено 31.10.24 о 15:40

Поблизу території Національного природного парку "Сколівські Бескиди", що на Львівщині, виявили двох убитих червонокнижних зубрів. Невідомі розчленували тварин, вилучили м’ясо та намагалися спалити туші.

Інформацію про ймовірне незаконне полювання на зубра працівники парку отримали від місцевих, розповіли в парку "Сколівські Бескиди".

Національний природний парк "Сколівські Бескиди"/Facebook Національний природний парк "Сколівські Бескиди"/Facebook Національний природний парк "Сколівські Бескиди"/Facebook

29 жовтня працівники установи за понад 1500 метрів від території парку знайшли двох убитих зубрів, які віднесені до Червоної книги України.

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"На місці незаконного полювання виявлено залишки свіжих туш двох дорослих особин зубра.

Туші розчленовані, м'які м'язові тканини (м'ясо) вилучено. Залишки однієї з туш спробували знищити шляхом спалювання", – додали там.

Інформацію про ймовірне незаконне полювання направили до Дрогобицького районного відділу поліції та Державної екологічної інспекції у Львівській області.

31 жовтня у коментарі для "Української правди. Життя" у відділені поліції Борислава повідомили, що на основі отриманої інформації відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 248 КК України (порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України).

Нагадаємо, у березні 2024-го року поблизу Львова водій збив козулю і залишив поранену тварину помирати на трасі.

Примітка: текст доповнено. Додано інформацію про відкриття кримінального провадження