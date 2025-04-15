"Навіть не могла підвестися": на Львівщині поліціянтка врятувала поранену дику косулю
У Винниках на Львівщині поліціянтка врятувала поранену дику косулю, яка ховалася на покинутому подвір'ї.
Про випадок розповіли в Головному управлінні Національної поліції Львівської області.
Під час патрулювання офіцерка Анна Мороз почула дивні звуки, які доносилися з одного з покинутих дворів. Поліціянтка вирішила підійти ближче і знайшла посеред купи будівельного сміття знесилену дику козулю.
"Тварина не могла навіть підвестися, і без сторонньої допомоги не мала шансів вижити", – розповіли в поліції Львівщини.
Правоохоронниця вкрила дику тварину ковдрою, дала їй води, а потім разом із волонтерами доправила її до ветеринарного закладу.
Наразі косуля перебуває під наглядом працівників притулку "Домівка врятованих тварин". Їй надають необхідне лікування, її життя перебуває поза загрозою, зауважили поліціянти.
Очікується, що після відновлення тварина зможе повернутися в дику природу.
Нагадаємо, влітку 2024 року в київському парку знайшли лосиху, яка потрапила в металеву "пастку". Дика тварина, ймовірно, налякалася чогось у лісі поблизу і на великій швидкості врізалася в загородження футбольного поля, де застрягла.