"Навіть не могла підвестися": на Львівщині поліціянтка врятувала поранену дику косулю

У Винниках на Львівщині поліціянтка врятувала поранену дику косулю, яка ховалася на покинутому подвір'ї.

Про випадок розповіли в Головному управлінні Національної поліції Львівської області.

Під час патрулювання офіцерка Анна Мороз почула дивні звуки, які доносилися з одного з покинутих дворів. Поліціянтка вирішила підійти ближче і знайшла посеред купи будівельного сміття знесилену дику козулю.

"Тварина не могла навіть підвестися, і без сторонньої допомоги не мала шансів вижити", – розповіли в поліції Львівщини.

Правоохоронниця вкрила дику тварину ковдрою, дала їй води, а потім разом із волонтерами доправила її до ветеринарного закладу.

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Наразі косуля перебуває під наглядом працівників притулку "Домівка врятованих тварин". Їй надають необхідне лікування, її життя перебуває поза загрозою, зауважили поліціянти.

Очікується, що після відновлення тварина зможе повернутися в дику природу.

Нагадаємо, влітку 2024 року в київському парку знайшли лосиху, яка потрапила в металеву "пастку". Дика тварина, ймовірно, налякалася чогось у лісі поблизу і на великій швидкості врізалася в загородження футбольного поля, де застрягла.