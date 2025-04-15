Усі розділи
Підтримати УП

"Навіть не могла підвестися": на Львівщині поліціянтка врятувала поранену дику косулю

Анна Коваленко — 15 квітня, 16:02
Навіть не могла підвестися: на Львівщині поліціянтка врятувала поранену дику косулю
Поранена тварина отримує необхідну допомогу
Фото: Поліція Львівської області

У Винниках на Львівщині поліціянтка врятувала поранену дику косулю, яка ховалася на покинутому подвір'ї.

Про випадок розповіли в Головному управлінні Національної поліції Львівської області.

Під час патрулювання офіцерка Анна Мороз почула дивні звуки, які доносилися з одного з покинутих дворів. Поліціянтка вирішила підійти ближче і знайшла посеред купи будівельного сміття знесилену дику козулю.

"Тварина не могла навіть підвестися, і без сторонньої допомоги не мала шансів вижити", – розповіли в поліції Львівщини.

Правоохоронниця вкрила дику тварину ковдрою, дала їй води, а потім разом із волонтерами доправила її до ветеринарного закладу.

РЕКЛАМА:

Наразі косуля перебуває під наглядом працівників притулку "Домівка врятованих тварин". Їй надають необхідне лікування, її життя перебуває поза загрозою, зауважили поліціянти.

Очікується, що після відновлення тварина зможе повернутися в дику природу.

Нагадаємо, влітку 2024 року в київському парку знайшли лосиху, яка потрапила в металеву "пастку". Дика тварина, ймовірно, налякалася чогось у лісі поблизу і на великій швидкості врізалася в загородження футбольного поля, де застрягла.

Читайте також :
У нацпарку на Львівщині показали "карпатського єдинорога": ким він виявився насправді
Реклама:

Головне сьогодні