На Львівщині вівчарка вкусила хлопчика: господарю загрожує штраф і конфіскація тварини

На Львівщині вівчарка, яку вигулювали без повідка і намордника, вкусила дитину

У місті Миколаїв на Львівщині вівчарка вкусила восьмирічного хлопчика. Власник вигулював собаку без повідка і намордника. Тепер у нього можуть конфіскувати тварину.

Про це повідомила поліція області.

Інцидент стався 16 червня на вулиці Юрія Канюка. Повідомлення про напад надійшло до поліції від бабусі постраждалого.

Правоохоронці, які прибули на місце події, становили, що 68-річний місцевий мешканець вигулював собаку без повідка та намордника. У цей момент повз них на велосипеді проїжджав хлопчик. Собака кинувся за дитиною та вкусив її.

Травма виявилася легкою, однак поліцейські зафіксували порушення правил вигулу тварин. На господаря тварини складено адміністративний протокол за частиною 2 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил тримання собак і котів). Матеріали справи скеровано до суду.

РЕКЛАМА:

Чоловікові загрожує штраф від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 гривень) із можливістю конфіскації собаки.

Раніше в Івано-Франківському парку собака породи хаскі загриз лебедя. Матеріали справи направлять на розгляд суду.