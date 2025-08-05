На Львівщині у таборі сталося масове отруєння дітей: відомо вже про 24 постраждалих

На Львівщині у дитячому таборі сталося масове отруєння

На Львівщині у таборі сталося масове отруєння дітей. Попередній діагноз постраждалих – гостра кишкова інфекція.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

4 серпня близько 22:20 правоохоронцям надійшло повідомлення від батьків про отруєння дітей у приватному таборі відпочинку в одному з сіл Стрийського району.

До медичних закладів доставили 24 дитини з різних областей України віком від 7 до 17 років. Попередній їхній діагноз – гостра кишкова інфекція.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

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Санкція статті передбачає такі варіанти покарання:

штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000-51000 гривень);

арешт на строк до 6 місяців;

обмеження волі на строк до 3 років;

позбавлення волі на строк до 3 років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Раніше у львівському ресторані "Китайський привіт" сталося масове отруєння, від якого постраждало 188 гостей. Причиною недуги виявилася сальмонела, однак патогенів у яйцях, які використовували кухарі, не знайшли.