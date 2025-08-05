Усі розділи
Підтримати УП

На Львівщині у таборі сталося масове отруєння дітей: відомо вже про 24 постраждалих

Альона Павлюк — 5 серпня, 10:27
На Львівщині у таборі сталося масове отруєння дітей: відомо вже про 24 постраждалих
На Львівщині у дитячому таборі сталося масове отруєння
belchonock/Depositphotos

На Львівщині у таборі сталося масове отруєння дітей. Попередній діагноз постраждалих – гостра кишкова інфекція.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

4 серпня близько 22:20 правоохоронцям надійшло повідомлення від батьків про отруєння дітей у приватному таборі відпочинку в одному з сіл Стрийського району.

До медичних закладів доставили 24 дитини з різних областей України віком від 7 до 17 років. Попередній їхній діагноз – гостра кишкова інфекція.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

РЕКЛАМА:

Санкція статті передбачає такі варіанти покарання:

  • штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000-51000 гривень);
  • арешт на строк до 6 місяців;
  • обмеження волі на строк до 3 років;
  • позбавлення волі на строк до 3 років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Раніше у львівському ресторані "Китайський привіт" сталося масове отруєння, від якого постраждало 188 гостей. Причиною недуги виявилася сальмонела, однак патогенів у яйцях, які використовували кухарі, не знайшли.

Читайте також :
Масове отруєння на фестивалі біля водоспаду Шипіт: у лікарні вже 38 хворих
Реклама:

Головне сьогодні