Постраждали 188 людей: ресторатор Кацурін підбив підсумки масового отруєння у Львові

Ресторатор був одним із тих, хто отруївся після відвідин закладу

Через масове отруєння у ресторані "Китайський привіт" у Львові постраждало 188 гостей, серед них 46 відвідувачів залишається в лікарнях.

Раніше розслідування виявило, що причиною недуги стала сальмонела, однак патогенів у яйцях, які використовували кухарі, не знайшли.

Відомий київський ресторатор та власник закладу Міша Кацурін заявив, що ймовірною причиною отруєння став "Сінгапурський чизкейк", який містить крем із яєць, що можуть переносити небезпечний патоген.

"Достеменно невідомо, як саме сальмонела потрапила в чізкейк. Кондитери здорові, ті яйця, які лабораторія забрала на тест – стерильні. Однак якось потрапила. Можливо, з іншого лотка яєць", – поділився роздумами ресторатор.

Кацурін також подякував Держпродспоживслужбі, яка виявила низку порушень у діяльності ресторану. Зокрема фахівці з’ясували, що лише семеро із 23 працівників закладу мали медичні книжки.

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"У частини команди медкнижки ще готові не були, і це наш факап. Втім, до отруєння це відношення не має, бо ті у кого медкнижок немає – здорові", – прокоментував власник закладу.

Він додав, що команда працює над виправленням помилок, зокрема замінює постачальника яєць, за можливості замінює їх на пастеризовані суміші, а "Сінгапурський чізкейк" прибирають із меню.

Заступник директора медичної частини Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні Андрій Орфін повідомив, що всіх гостей ресторану з отруєнням мають виписати до п’ятниці. Двох хворих вагітних жінок та двійко дітей уже відпустили додому, інформує "Суспільне. Львів".

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Що відомо про масове отруєння?

Через кілька днів після відкриття ресторану "Китайський привіт" у Львові декілька відвідувачів звернулися по медичну допомогу з ознаками отруєння. Згодом у лікарнях опинилися 76 людей, зокрема власник закладу.

У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження і почали розслідування порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням там масовим отруєнням.

Згодом Держпродспоживслужба повідомила, що працівники ресторану порушували правила зберігання продуктів, миття інвентарю, а також контролю за температурою зберігання їжі.

Аналіз показав, що курятина та яйця в закладі відповідали нормам за всіма показниками.

При цьому у 25 хворих на отруєння знайшли бактерію Salmonella enteriditis, яка спричиняє кишкові інфекції.