Хлопця та дівчину з Львівщини, які зникли 5 днів тому, знайшли у лісі на горі

Хлопця та дівчину передали батькам. З підлітками все добре

На Львівщині після двох діб пошуків знайшли двох зниклих підлітків.

Хлопець та дівчина перебували у лісі, повідомила пресслужба поліції Львівщини.

У коментарі "УП.Життя" в поліції уточнили, що наразі з дітьми працюють працівники ювенальної поліції. Вони у присутності батьків спілкуються з підлітками та з’ясовують мотиви їхнього вчинку.

Відомо, що 14-річний хлопець – житель одного з сіл Стрийського району, а 13-річна дівчина проживає у місті Сколе.

15 серпня вони пішли гуляти у напрямку лісового масиву і не повернулись додому. До поліції родичі дітей звернулись за декілька днів – 18 серпня.

Поліція оприлюднила фото та відомості про дітей та попросила небайдужих допомогти з пошуками.

Паралельно пару розшукували співробітники відділення Стрийського районного управління поліції, кінологи, рятувальники та небайдужі місцеві мешканці. Територію "прочісували" за допомогою дрона.

Пошуки тривали дві доби. Зранку в четвер, 21 серпня, дітей розшукали на горі Високий Верх між селами Верхня Рожанка та Волосянка на Стрийщині. Ця гора має висоту понад 1200 метрів та є частиною масиву Сколівські Бескиди.

"На щастя, жертвами злочину малолітня дівчина та неповнолітній хлопець не стали. Правоохоронці передали дітей медикам. Їхньому життю та здоров’ю ніщо не загрожує", – повідомили у поліції.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині розшукали п’ятирічного Сашка, який напередодні ввечері вийшов з дому і не повернувся. Пошуки тривали цілу ніч.