6 ночей з травмою ноги: у Норвегії рятувальники відшукали журналіста, який загубився у нацпарку

У Норвегії рятувальники знайшли живим американського журналіста-еколога Алека Луна, який зник у національному парку Фолгефонна, де розташований один із найбільших льодовиків країни.

Він пробув на самоті близько тижня і мав серйозну травму ноги, повідомляє The Guardian.

38-річний журналіст, який працював у The New York Times, The Atlantic та The Guardian, пропав під час відпочинку зі своєю сестрою в Норвегії.

Ще 31 липня він пішов сам у чотириденний похід з центру активного відпочинку Улленсванг, що на північній околиці парку Фолгефонна – це дика місцевість площею 550 км². Тут розташований третій за площею в континентальній Норвегії льодовик Фолгефонна та прилеглі до нього території з гірськими й долинними ландшафтами.

"Він провів у горах п’ять днів за дуже поганої погоди, з невеликою кількістю води та їжі. Йому дуже пощастило", – сказав керівник служби швидкої допомоги та травматологічного центру Гейр Арне Сунде в лікарні міста Берген.

РЕКЛАМА:

Також він зазначив, що Лун травмувався того вечора, коли вирушив у похід.

"Він отримав серйозні травми, але його стан не є критичним", – сказав Гейр Арне Сунде.

З його слів, Лун кілька днів чув пошукові вертольоти, перш ніж один з них нарешті його помітив.

"Я не пригадую, щоб ми коли-небудь знаходили когось живим після стількох днів. Це величезне полегшення для всіх, хто брав участь у пошуках", – сказав Стіг Хоуп, керівник оперативної групи в Фольгефонні та волонтер Червоного Хреста.

У пошуках брали участь волонтерська пошуково-рятувальна команда Червоного Хреста, поліція, собаки, спеціалізовані альпіністські команди та дрони. Операцію довелося призупинити пізно ввечері в понеділок, а потім знову у вівторок через сильні дощі.

Сестра Луна в дописі в соціальних мережах підтвердила, що його знайшли "цілком здоровим" і транспортують до Бергена вертольотом. Вона подякувала норвезькій поліції, командам співробітників і волонтерів, які брали участь у пошуках, а також тисячам людей, які допомогли поширити інформацію про пошуки.

"Ми знову можемо дихати!" – сказала вона.

Вероніка Сильченко, дружина Луна, в інтерв’ю газеті Verden Gans сказала:

"Ми дуже, дуже щасливі. Велике спасибі всім в Норвегії, хто допоміг його знайти".

Фольгефонна є третім за величиною льодовиком у Норвегії, розташований на півострові, який відомий своїми фіордами, горами, річками, озерами та льодовиковими водоспадами. З XIX століття це місце є центром пригод. Деякі його частини є безлюдними і можуть бути небезпечними, особливо в погану погоду.

Лун має кілька нагород, серед яких – дві номінації на премію "Еммі". Він спеціалізується на екологічній журналістиці, є членом Pulitzer Center Ocean Reporting Network.

Раніше ми розповідали про врятованого чоловіка з Каліфорнії, який загубився в лісі і провів там 10 днів