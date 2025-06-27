На Львівщині в руках 17-річного юнака розірвалася саморобна петарда: тепер йому загрожує ув’язнення

На Львівщині 17-річний хлопець намагався самотужки зробити петарду, однак вона розірвалася прямо у нього в руках. Юнак залишився без частин двох пальців та отримав поранення ока.

Тепер йому загрожує ув’язнення, повідомили у поліції Львівської області.

Ввечері 26 червня 17-річний студент другого курсу одного з фахових коледжів, який мешкає у Самбірському районі, в гаражі намагався виготовити петарду.

У процесі вона вибухнула прямо у хлопця в руках. Медики діагностували у травмованого проникне поранення ока, рани обличчя і рук, травматичну часткову ампутацію двох пальців.

З гаража, в якому стався вибух, вилучили хімічні речовини, колби та інші предмети, які студент використовував для виготовлення петарди.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263-1 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, у січні 2025 року у Львові за тиждень госпіталізували трьох хлопців віком 10, 11 та 15 років з глибокими опіками. Перед обличчями школярів розірвалися саморобні петарди, які вони виготовляли за інструкцією з TikTok.