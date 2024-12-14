На кордоні з Польщею власники покинули лабрадора: зоозахисники відреагували на розголос

На кордоні з Польщею власники покинули лабрадора після того, як прикордонники не пропустили його через проблему з документами.

Тварина щонайменше два дні блукала пунктом пропуску "Медика" й заходила на територію Польщі, а потім повернулася на територію України, повідомили в організації Happy Animal Paws.

Зоозахисники розповіли "УП. Життя", що лабрадору знайшли тимчасову перетримку. Нині ним опікується волонтерка.

Після розголосу організація Happy Animal Paws закликала українців звертати увагу на покинутих безпородних собак і брати їх додому. У притулку кажуть, що наразі понад 30 їхніх вихованців потребують дому.

"Пасувало мені виставити допис про лабрадора, як телефон розривається. Я не маю нічого проти, всі заслуговують на порятунок, це безумовно! Його шкода, і ми хочемо допомогти!

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Але як мені образливо, коли я вже який тиждень виставляю про пошук бодай перетримки для звичайних собачок! Вихованих, чемних, чистих! Благаю допомогти. І що? Жодного дзвінка!" – написала працівниця Happy Animal Paws.

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Зоозахисники додали, що вже втретє мусили рятувати тварин із прикордоння, але непородисті тварини не викликали такої уваги суспільства, як лабрадор.

"Сумніваємось, що був би такий ажіотаж, якби ми опублікували звичайну дворняжку… На кордонах дуже багато покинутих тварин. Ми забирали з інших кордонів, там відбувається жах, і ці тварини досі в нас сидять. Але ніхто не реагує. Це дуже сумно", – сказали в організації.

Притулок Happy Animal Paws розташований у Львівській області, але тварин віддають на адопцію в інші регіони, зокрема до Києва і за кордон. Усі охочі можуть знайти собі улюбленця на сторінці Happy Animal Paws в Instagram.

"Ми спілкуємося [з потенційними власниками], інколи просимо відео і фото території, якщо не привозимо самі. Уточнюємо ставлення до тих чи інших ситуацій. Дізнаємося, наскільки власник готовий витрачатись на тварину та виділяти їй час. Якщо все влаштовує, то передаємо тварину", – кажуть зооволонтери.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як взяти тварину з притулку, як підготуватися до труднощів та чого очікувати, якщо вдома має з'явитися цуценя.