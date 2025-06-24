На Львівщині знайшли зниклу дворічну дівчинку: її виявили за 3 кілометри від дому

На Львівщині поліцейські та рятувальники розшукали дворічну Яну Палько. Загублену дівчинку виявили за кілька кілометрів від її дому.

Про це повідомляють Головне управління Національної поліції у Львівській області та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, дівчинка зникла 23 червня близько 18 години у селі Жупани. Про це правоохоронцям розповіла родичка Яни. За словами жінки, дитина вийшла з дому та не повернулася.

На місці події розпочали масштабну пошукову операцію. До неї долучилися рятувальники, кінологи, поліцейські, волонтери та небайдужі мешканці села.

За допомогою спецтехніки та службових собак фахівці обстежили лісові масиви, поля, водойми та прилеглі території. Пошуки тривали безперервно.

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Дворічну Яну знайшли 24 червня близько 7-ї ранку у лісовому масиві поблизу села Жупани, за три кілометри від дому.

"Малеча була знесилена, налякана та дуже змерзла. На щастя, її життю нічого не загрожує. Дівчинка не стала жертвою протиправних дій", – зазначили у поліції Львівщини.

Дівчинку транспортували квадроциклом до лікарів, щоб ті надали їй необхідну допомогу. Наразі дитина у задовільному стані, з нею перебувають її батьки та медики.

Нагадаємо, подібний випадок стався і на Закарпатті. Там рятувальники розшукали дворічного Юрчика. Дитина загубилася увечері 23 червня.

А на Прикарпатті знайшли п’ятирічного Кирила, який 17 червня загубився під час прогулянки у лісі. У коментарі "Суспільному" керівник Коломийської дитячої лікарні Сергій Максимов розповів, що хлопчик перебуває у відділенні інтенсивної терапії та реанімації. У нього виявили зневоднення, переохолодження та ознаки бронхіту.