Марсохід NASA виявив найбільші органічні молекули за всю історію досліджень Червоної планети
Вчені виявили найбільші органічні сполуки у зразку породи віком 3,7 мільярда років, взятому з давнього озера Yellowknife Bay на Марсі.
Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише The Guardian.
Зразок, у якому знайшли нові сполуки, має назву Cumberland. Це шматок породи, яка утворилась на дні марсіанського озера з мулу та частинок глини.
Після нагрівання у спеціальному аналізаторі на борту марсохода, зразок вивільнив органічні молекули, які, за оцінками вчених, походять від карбонових кислот (жирних кислот). Вони також є ключовими компонентами клітинних мембран усіх живих організмів.
"Ці молекули можуть виникати як у результаті хімічних процесів, так і завдяки біології", – зазначає хімік-аналітик доктор Каролін Фрейсіне з Лабораторії атмосферних і космічних досліджень.
За словами вченої, одна з гіпотез – що ці органічні молекули є залишками клітин, які могли існувати на Марсі мільярди років тому.
Раніше марсохід Curiosity вже виявляв на Марсі органіку, але це були коротші молекули. Цього ж разу вчені зафіксували десяти-, одинадцяти- і дванадцятивуглецеві алкани – значно більші структури.
У живих організмах на Землі частіше трапляються молекули з парною кількістю вуглеців – ферменти додають до жирних кислот по два атоми за раз.
На Марсі дослідники побачили схожий тренд – молекула з 12 вуглецями була найпоширенішою серед знайдених трьох.
"Це ще не доказ, але дуже інтригуюча підказка. Якби Марс дражнив нас: ось вам натяк, але не відповідь", – коментує Фрейсіне.
Вчені також хочуть проаналізувати ізотопи вуглецю та водню у знайдених речовинах – це може пролити світло на те, чи є вони продуктом життя. Проблема в тому, що такі дослідження можливі лише на Землі, у спеціалізованих лабораторіях.
Це відкриття не є прямим доказом існування життя, але воно – найближче з усіх за весь час спостережень. Воно також підтверджує, що органічні сліди можуть зберігатися в марсіанських породах мільярди років.