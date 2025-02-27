Чому Марс червоний? Вчені, ймовірно, розгадали таємницю кольору планети

Вчені з’ясували, чим зумовлене унікальне червоне забарвлення Марса. Ймовірно, планета набула такого кольору через мінерал іржавого заліза – феригідрит. Він міститься у поросі, що вкриває Марс.

Про це йдеться у дослідженні, проведеному під керівництвом науковців з Університету Брауна (США) та Бернського університету (Швейцарія). Його результати опубліковані у науковому журналі Nature Communications, пишуть CNN та Science Daily.

Дослідники проаналізували дані кількох марсіанських місій та орбітальних спостережень з Mars Reconnaissance Orbiter NASA та Mars Express і Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства з вимірюваннями на рівні землі з марсоходів.

Завдяки приладам на орбітальних апаратах і марсоходам вчені отримали детальні спектральні дані запиленої поверхні планети. Потім їх досліджували в лабораторії, зокрема науковці перевіряли, як світло взаємодіє з частинками феригідриту та іншими мінералами в імітованих марсіанських умовах.

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Марсіанський пил надто дрібний за розміром, тому для проведення реалістичних і точних вимірювань дослідники змоделювали його частинки, а потім використовували вдосконалену машину для шліфування. Вона зменшила розмір феригідриту та базальту до субмікронних розмірів.

Команда дослідників зробила висновок, що у певний момент залізо в гірських породах Марса вступило в реакцію з водою або водою і киснем у повітрі, утворивши оксид заліза. За багато років він розпався на пил і розсіявся по всій планеті під дією вітру.

Попередні аналізи оксиду заліза на Марсі, що базувались тільки на спостереженнях космічних апаратів, не показали жодних ознак води. Це дало підстави вважати, що оксид заліза, ймовірно, є гематитом (один із мінералів – ред.).

Вважалося, що гематит на Марсі утворився в результаті реакції заліза з атмосферою планети протягом мільярдів років. Цей процес не вимагає великої кількості рідкої води.

Згідно з цією теорією, гематит утворитися після того, як на Марсі вже існували озера та річки. Однак ця гіпотеза суперечить тому, що наявність води повинна була призвести до формування інших форм оксиду заліза.

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Натомість тепер дослідники вважають, що червоний відтінок планети може бути зумовлений мінералом, який утворюється в холодній воді (феригідрит). Це може змінити уявлення вчених про те, яким був Марс мільйони років тому і чи був він потенційно придатним для життя.

"Над питанням, чому Марс червоний, думали сотні, якщо не тисячі років. На основі нашого аналізу ми вважаємо, що феригідрит є всюди в пилу, а також, ймовірно, в гірських породах.

Ми не перші, хто вважає феригідрит причиною червоного кольору Марса, але це ніколи не було доведено так як зараз – з використанням даних спостережень і нових лабораторних методів, щоб, по суті, створити марсіанський пил в лабораторії", – розповів Адомас Валантинас, науковий співробітник Браунського університету.

Раніше ми розповідали, чим був колись великий океан на поверхні Марса.