Чи був океан на Червоній планеті? Китайський марсохід знайшов сліди давніх пляжів

Науковці знайшли нові докази існування великого океану на Марсі мільярди років тому.

Китайський марсохід Zhurong виявив під поверхнею планети залишки піщаних пляжів, які колись формували берегову лінію, йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Reuters.

Вчені й раніше припускали, що на Марсі приблизно 3,5-4 мільярди років тому був океан Дейтеронілус. Дослідники сподіваються використати це для доведення гіпотези про те, що на Червоній планеті колись таки існували живі організми.

Zhurong працював на Марсі з травня 2021 по травень 2022 року. Він використовував надсучасний наземний радар, яким просканував ґрунт на глибині до 80 метрів.

Марсохід досліджував південну частину планети Утопія – великої рівнини в північній півкулі Марса.

Результати показали, що на глибині 10-35 метрів під поверхнею розташовані товсті шари матеріалу, які за властивостями схожі на морський пісок. Ці відкладення мають однаковий нахил і кут, подібний до тих, що спостерігаються на земних пляжах у прибережній зоні.

"Поверхня Марса кардинально змінилася за останні 3,5 мільярда років, але завдяки радарному зондуванню ми змогли знайти прямі докази берегових відкладень, які не видно з орбіти", – зазначив планетолог Хай Лю з Гуанчжоуського університету, один із провідних авторів дослідження.

Вчені припускають, що ці пляжі могли формуватися протягом мільйонів років під впливом хвиль і припливів – подібно до процесів на Землі. Якщо океан справді існував, він міг значно вплинути на клімат Марса, формування ландшафту та навіть створити умови для зародження життя.

"Берегові лінії – це чудові місця для пошуку ознак давнього життя. Вважається, що перші живі організми на Землі могли з’явитися саме у таких місцях: на межі води та атмосфери", – пояснює співавтор дослідження, планетолог Майкл Манга з Каліфорнійського університету в Берклі.

Основна частина цієї роботи полягала в перевірці цих гіпотез, зауважують дослідники.

Вони розглядали дюни, що надуваються вітром, але ті, як правило, з’являються групами та мають характерні візерунки. У цих відкладеннях такого нема.

Десятиліттями вчені використовували супутникові знімки, щоб відстежити особливості поверхні Марса, схожі на берегову лінію. Але будь-який такий доказ на поверхні міг бути стертий або спотворений мільярдами років вітрової ерозії або інших геологічних процесів.

Водночас нещодавно знайдені структури збереглися значно краще, оскільки з часом були поховані під шарами матеріалу, відкладеного пиловими бурями, ударами метеоритів або вулканічною активністю.

"Вони чудово збереглися, бо всі матеріали все ще поховані в надрах Марса", – додав Карденас.

Нагадаємо, у 2023 році за даними дослідження InSight NASA, вчені припустили, що велетенський резервуар рідкої води може залишатися глибоко під поверхнею Марса. Такі висновки зробили на основі сейсмічних вимірювань зонда.

Але вже у 2024 році на основі даних китайського марсоходу Zhurong вчені висунули гіпотезу, що водойма на Червоній планеті, ймовірно, зникла мільярди років тому.