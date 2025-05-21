На Миколаївщині жінка принесла на подвір’я сусідів боєприпас: загинув трирічний хлопчик

У Комісарівці на Миколаївщині жінка принесла на подвір’я сусідів боєприпас. Граната здетонувала, через що загинув трирічний хлопчик та зловмисниця.

Трагедія трапилася ввечері 20 травня, розповіли в Головному управлінні національної поліції Миколаївської області.

Правоохоронці з’ясували, що 41-річна місцева жителька прийшла до своїх сусідів і попросила відвести її до крамниці. При цьому жінка перебувала в стані сп’яніння.

Після відмови вона пішла додому, але згодом повернулася з боєприпасом, який здетонував у подвір’ї.

"Внаслідок вибуху загинув трирічний хлопчик – син господарів, згодом від отриманих травм померла і сама жінка", – додали в поліції.

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На місці правоохоронці знайшли уламки від ручної осколкової гранати Ф1, яка призначення для ураження живої сили.

У будинку зловмисниці знайшли понад 100 набоїв різного калібру до автоматичної зброї. Припаси вилучили та направили для експертної оцінки.

Фото: ГУНП у Миколаївській області Фото: ГУНП у Миколаївській області

Поліціянти відкрили кримінальне провадження за:

пунктами 2, 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство;

частиною 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Правоохоронці з’ясовують, як у жінки з’явилася зброя.

Раніше на Сумщині 13-річний хлопець отримав важкі поранення через вибух міни. Перед цим підліток штовхнув боєприпас ногою.