Довелося "знешкодити": на Миколаївщині поліціянти врятували від собаки 9-річного хлопчика

У Первомайську на Миколаївщині поліціянти врятували 9-річного хлопчика від нападу собаки. Агресивну тварину довелося знешкодити.

Повідомлення про німецьку вівчарку, яка кидається на перехожих на вулицях міста надійшло до правоохоронців 15 квітня, розповіли в поліції Миколаївської області.

На місце прибули інспектори відділу реагування, які побачили, що тварина накинулася на дев'ятирічного хлопчика.

"Поліціянти намагалися відбити собаку від дитини, але вона не залишала її, створюючи реальну загрозу життю та здоров’ю. Рятуючи хлопчика від нападу агресивної тварини, поліціянти використали вогнепальну зброю і знешкодили собаку", – розповіли правоохоронці.

У поліції пояснили, що законодавство надає право їхнім співробітникам використовувати зброю щодо тварини, якщо та загрожує життю чи здоров'ю людей.

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Внаслідок нападу хлопчик отримав садна, гематоми спини і плеча. Дитину доставили до лікарні, де їй надали необхідну медичну допомогу. Наразі життю та здоров'ю школяра нічого не загрожує.

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Правоохоронці встановили, що власником собаки був 40-річний місцевий мешканець. Чоловік розповів, що тварина втекла з території його приватного будинку. Щодо власника вівчарки склали адміністративний протокол за частиною 3 статті 154 КУпАП – порушення правил утримання собак і котів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 3400 гривень (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Нагадаємо, наприкінці березня на Тернопільщині на 11-річну дівчинку напав собака. Тварина також покусала свого власника, який намагався її відтягнути.