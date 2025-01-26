На Миколаївщині підлітки побили 50-річного чоловіка: поліція відкрила провадження

Правоохоронці Миколаївщини відкрили кримінальне провадження за фактом побиття підлітками 50-річного чоловіка. Свої дії нападники зафільмували й опублікували в мережі.

Про це розповіли в Головному управлінні Національної поліції Миколаївської області.

Правоохоронці зауважили, що на відео з побиттям чоловіка направили під час моніторингу соцмереж.

Ймовірно, йдеться про ролик, на якому дівчина та хлопець б'ють руками та ногами чоловіка, який лежить на підлозі. В якийсь момент діти помічають кров на обличчі постраждалого.

"У нього вже кров *** (йде – ред.) з носа. Та *** (нічого – ред.) з ним не буде. Знімай нормально, завтра в школі покажемо", – чути нецензурну лайку дівчини на відео.

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Поліціянти з'ясували, що потерпілим був 50-річний житель Вознесенського району. Також правоохоронці встановили учасників побиття – ними виявилися 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які завдавали тілесних ушкоджень, а також 13-річний юнак, який фільмував подію.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

"Нині поліціянти встановлюють усі обставини події та мотиви скоєного. Досудове розслідування триває", – додали в поліції.

Нагадаємо, правоохоронці Київщини розслідують побиття хлопця підлітками – інцидент зняли на відео.