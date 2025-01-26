Правоохоронці встановили особи підлітків, які побили хлопця на Київщині: їх опитують

Оновлено 26.01.2025 о 15:48

Правоохоронці Київської області розпочали кримінальне провадження за фактом побиття хлопця групою підлітків на Бучанщині. Ролик зі знущанням з юнака поширювали в соцмережах.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Київщині.

Фото: Поліція Київської області/Facebook Фото: Поліція Київської області/Facebook

Відео з побиттям дитини поліціянти виявили під час моніторингу соціальних мереж.

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Речниця поліції Київщини Яна Єрмоленко в коментарі для "УП. Життя" підтвердила, що йдеться про ролик, на якому підліток у присутності своїх однолітків руками та ногами б’є хлопця по різних частинах тіла. Зрештою нападника зупинив один із присутніх там юнаків.

Представниця поліції повідомила, що правоохоронці встановили особу потерпілого та учасників інциденту.

Однак поки достеменно не відомо причини конфлікту – наразі працівники місцевого відділку поліції спілкуються з фігурантами. Також правоохоронці з’ясовують роль кожного з підлітків у побитті.

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За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу – хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до чотирьох років.

Нагадаємо, нещодавно подібні випадки побиття підлітками дітей трапилися на Вінниччині та в Києві. За цими фактами розпочали розслідування.

Примітка: текст оновлено. Додано актуальну інформацію про учасників інциденту та початок кримінального провадження.