У Києві група дівчат побила однолітку: поліція розпочала кримінальне провадження

Оновлено 24.01.2025 о 18:00

В Оболонському районі столиці дівчата-підлітки побили школярку.

Правоохоронці Києва відкрили кримінальну справу за фактом побоїв та мордування, повідомили в Національній поліції Києва.

Під час моніторингу соцмереж в одному з Telegram-каналів поліцейські виявили відео, де двоє дівчат по черзі бʼють по обличчю третю. Ще одна дівчина фільмує знущання. Відео інциденту опублікували у соцмережах 23 січня ввечері.

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Події відбувалися на спортивному майданчику.

"За попередньою інформацією, дівчата покликали на прогулянку потерпілу, а згодом між ними розпочався конфлікт. Одна із них витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали 13-річній школярці тілесні ушкодження", – розповіли у поліції.

Правоохоронці ідентифікували двох нападниць – ними виявилися дівчата-підлітки 14 та 15 років. Одна з них наносила удари по обличчю, інша – знімала це на відео.

Наразі поліція встановлює особу третьої учасниці злочину.

Київська міська прокуратура повідомляє, що розпочато досудове розслідування за фактом побиття неповнолітньої дівчини групою дівчат – цей злочин передбачений частиною 2 статті 126 Кримінального кодексу України.

ОНОВЛЕНО Правоохоронці допитали потерпілу та свідків конфлікту між дівчатами.

За словами потерпілої, причиною агресивної поведінки стали непорозуміння між підлітками. Після конфлікту вона пішла додому, але матері нічого не розповіла.

Поліцейські встановили інших учасників інциденту – чотирьох дівчат, які завдавали ударів потерпілій. Їм від 11 до 15 років.

Прокурори скерували запити з метою зібрання характеристик на всіх учасників події за місцем їх проживання та навчання, а також спілкуються з батьками підлітків.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомляли про побиття школярки в Білій Церкві на Київщині.Правоохоронці повідомили про підозру 16-річному учаснику, а суд обрав запобіжний захід. Однак матір підозрюваного у катуванні дівчинки в Білій Церкві заявила, що буде оскаржувати рішення суду.

Примітка: текст оновлено. Додано оновлену інформацію із Київської міської прокуратури.