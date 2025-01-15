"Ледь знайшов вихід з будинку": на Миколаївщині підліток врятував молодшого брата під час пожежі

На Миколаївщині підліток врятував молодшого брата під час пожежі

На Миколаївщині підліток з багатодітної сім’ї врятував молодшого брата під час пожежі.

Хлопчик отримав опіки та вже переніс операцію, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Людмила Амальська – мати шістьох дітей, з яких наймолодшим 3 роки, найстаршому – 16 років. Родина мешкає у селі Іванівка Братського району.

Жінка була на дворі, коли відчула запах диму. У цей момент її діти ще спали.

Людмила побігла до будинку, але не могла знайти у задимленій оселі восьмирічного Владислава. На допомогу кинувся 16-річний Дмитро.

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За словами хлопця, він прокинувся від крику матері та не одразу зрозумів, чому у будинку дим.

"Я знайшов Владика, він відгукнувся. Я чув, що він у мене перед ногами. Тоді я взяв його під пахву і ледь знайшов вихід, тому що все було чорне. Знизу трохи розвиднялося, але я нічого не бачив і виходив навпомацки. Ледь не зайшов туди, де був вогонь, бо думав, що там світло", – згадує Дмитро.

Владислава він передав матері, яка надала хлопцю першу допомогу. А сам разом з 13-річним братом Кирилом пішов гасити пожежу до приїзду рятувальників.

"Це було у крайній кімнаті. Я не знаю, чому це сталося, але загорілося ліжко. Ми його загасили. Потім загорілося інше ліжко, яке було поруч. Ми його теж намагалися загасити, але не вийшло, бо воно горіло всередині", – розповідає Дмитро.

Владислав отримав опіки та наразі перебуває на лікуванні у Миколаєві. Хлопчик вже переніс операцію.

"Владик дуже добрий і слухняний. Мені його дуже жаль, але я вірю, що він швидко одужає, і ми знову будемо разом", – каже Дмитро.

Сам підліток навчається на тракториста. Сусідка родини Надія описує його як сміливого та веселого хлопця.

"Я вважаю, що у цьому випадку він герой. Інша дитина могла б злякатися, розгубитися, вибігти. А Дмитро швидко зреагував, зрозумів, що хтось кричить, побіг і врятував свого братика", – зауважує жінка.

Рятувальники відзначили героїчний вчинок хлопця подякою та передали подарунки й смаколики для потерпілих дітей. Разом із сусідами родина відновлює будинок після пожежі.

Раніше ми розповідали, що на Буковині небайдужий чоловік врятував від пожежі шістьох дітей та їхніх батьків.