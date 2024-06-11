На вершинах Марса вперше знайшли іній: про що свідчить це відкриття

Іній уперше помітили на екваторі Марса – частині планети, що відповідає земним тропікам. Науковці вважають, що це спричинено активністю вулканів.

Про відкриття, дослідження щодо якого опублікували 10 червня в Nature, повідомляє Space.com.

Шар кристалів льоду у великому вулканічному плато поблизу екватора планети вдалося зафіксувати за допомогою орбітального апарату Trace Gas Orbiter (TGO) Європейського космічного агентства та старіших зображень поверхні Марса, зробленими на пристрої Mars Express.

"Ми думали, що навколо екватора Марса не може утворитися мороз, оскільки поєднання сонячного світла та тонкої атмосфери підтримує відносно високу температуру як на поверхні (ред. – планети), так і на її вершинах.

Його існування тут захоплююче та натякає на те, що діють виняткові процеси, які дозволяють утворювати іній", – зазначив доктор наук із Браунського університету (США) Адомас Валантінас.

Тонкий шар льодяних кристалів виявили у западинах на вершинах вулканів під назвою кальдери NASA

Протягом кількох годин до сходу Сонця льодом вкриваються Гора Арсійська, Керавнійський купол та Олімп – вулкан, який досягає висоти в 29,9 кілометра, що робить його в 2,5 рази більшим за Еверест і найвищим у Сонячній системі.

Дослідники встановили, що марсіанський іній надзвичайно тонкий – близько 0,01 міліметра, що відповідає товщині людської волосини. Однак мороз покриває величезну площу кожного з вулканів, що, за розрахунками вчених, складає близько 111 мільйонів літрів води.

Кожен із вулканів у частині Марса, де виявили іній, має глибокі западини на вершинах, які називають кальдерами. Вони утворюються як камери магми після вивержень.

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Автори дослідження стверджують, що особлива циркуляція повітря створює такий мікроклімат у кальдерах, який сприяє утворенню морозних плям.

"Вітри рухаються вгору по схилах гір, приносячи відносно вологе повітря від поверхні до більшої висоти, де воно конденсується й осідає у вигляді інею", – пояснив Ніколас Томас, головний дослідник системи кольорових і стереозображення поверхні TGO (CaSSIS) з Бернського університету.

Науковці називають явище конденсації вологого повітря в іній на червоній планеті "безперечно земним".

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