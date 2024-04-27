Південь Марса заполонили чорні "павуки". Що це за явище

Нове зображення марсіанських чорних "павуків" показує сезонні виверження вуглекислого газу на Марсі.

Світлини Червоної планети зробило Європейське космічне агентство (ESA), повідомляє Live Science.

Темні веретеноподібні утворення помітили у западині, яке ще називають "містом інків" у південному полярному регіоні Марса. На зображеннях ці скупчення схожі на зграю дитинчат павуків, які туляться один до одного.

Утворення фактично являють собою канали газу діаметром від 45 метрів до 1 кілометра. Вони з'являються під час марсіанської весни, коли в південній півкулі планети починає теплішати.

Це спричиняє танення шарів льоду з вуглекислого газу: у нагрітому стані вони прориваються крізь лід високими фонтанами або гейзерами, а потім знову падають донизу та осідають на поверхні. Цей процес й створює характерні "павукоподібні" візерунки.

За даними ESA, у деяких місцях гейзери прориваються крізь лід товщиною до 1 метра.

"Місто інків" також відоме як Лабіринт Ангуста. Його лінійні хребти, схожі на руїни, могли бути скам’янілими піщаними дюнами або залишками стародавніх марсіанських льодовиків, які, відступаючи, залишили високі стіни осаду.

Місто інків на Марсі в перспективі ESA/DLR/FU Berlin

Однак у 2002 році апарат Mars Orbiter виявив, що "місто інків" є частиною круглої структури шириною приблизно 86 кілометрів. Ймовірно, такий ландшафт утворився внаслідок зіткнення з метеоритом, а сама западина – ударний кратер.

Удар, ймовірно, спричинив розломи, що почали формувати навколишню рівнину, яка потім була заповнена лавою. Вона підіймалася, але з часом зникла.

Ближче до середньої частини зображення пейзаж дещо змінюється, великі округлі та овальні завитки створюють ефект мармуру. Вважається, що він виникає, коли шаруваті відкладення з часом стираються.

Нагадаємо, науковці тривалий час досліджують червону планету. Однією з цілей є пошук води, проте, схоже, її там ніколи й не було. Щоб спростувати або підтвердити це, нещодавно на Марс відправили нову місію.