Полярне сяйво, що "танцює" над містом: астронавт зазняв рідкісне явище
Північне сяйво з космосу
скриншот з відео
Астронавт NASA Дон Петтіт показав, який вигляд має полярне сяйво над містом з космосу.
Відео явища він опублікував в соцмережі X (раніше Twitter).
"Політ над полярним сяйвом; інтенсивно зелений", – написав Петтіт, але не уточнив, де саме зазняв це явище.
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Наразі 69-річний астронавт перебуває у четвертій подорожі в космос. За підрахунками NASA, він провів за межами Землі понад 370 днів, зокрема 13 годин у відкритому космосі.
Наприклад, у листопаді Дон Петтіт зробив фото з динамічними смугами світла на півночі Мексики на висоті 400 кілометрів.
Нагадаємо, раніше ми писали про 44 зірки у далекій галактиці, які астрономи навіть не сподівались роздивтися.