Полярне сяйво, що "танцює" над містом: астронавт зазняв рідкісне явище

Астронавт NASA Дон Петтіт показав, який вигляд має полярне сяйво над містом з космосу.

Відео явища він опублікував в соцмережі X (раніше Twitter).

"Політ над полярним сяйвом; інтенсивно зелений", – написав Петтіт, але не уточнив, де саме зазняв це явище.

Flying over aurora; intensely green. pic.twitter.com/leUufKFnBB — Don Pettit (@astro_Pettit) January 6, 2025

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Наразі 69-річний астронавт перебуває у четвертій подорожі в космос. За підрахунками NASA, він провів за межами Землі понад 370 днів, зокрема 13 годин у відкритому космосі.

Наприклад, у листопаді Дон Петтіт зробив фото з динамічними смугами світла на півночі Мексики на висоті 400 кілометрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про 44 зірки у далекій галактиці, які астрономи навіть не сподівались роздивтися.