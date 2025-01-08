Усі розділи
Підтримати УП

Полярне сяйво, що "танцює" над містом: астронавт зазняв рідкісне явище

Вікторія Андрєєва — 8 січня, 15:56
Полярне сяйво, що танцює над містом: астронавт зазняв рідкісне явище
Північне сяйво з космосу
скриншот з відео

Астронавт NASA Дон Петтіт показав, який вигляд має полярне сяйво над містом з космосу.

Відео явища він опублікував в соцмережі X (раніше Twitter).

"Політ над полярним сяйвом; інтенсивно зелений", – написав Петтіт, але не уточнив, де саме зазняв це явище.

РЕКЛАМА:

Наразі 69-річний астронавт перебуває у четвертій подорожі в космос. За підрахунками NASA, він провів за межами Землі понад 370 днів, зокрема 13 годин у відкритому космосі.

Наприклад, у листопаді Дон Петтіт зробив фото з динамічними смугами світла на півночі Мексики на висоті 400 кілометрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про 44 зірки у далекій галактиці, які астрономи навіть не сподівались роздивтися.

Читайте також :
Далекі галактики і молоді зорі. Вражаючі фото космосу, які світ побачив у 2024 році
Реклама:

Головне сьогодні