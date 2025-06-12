На Одещині померло двомісячне немовля: поліція розпочала слідство

На Одещині від пневмонії помер двомісячний хлопчик. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом невиконання батьківських обов’язків щодо догляду за дитиною.

Як повідомили у пресслужбі обласної поліції, хлопчик помер декілька днів тому в одному з сіл Біляївської громади.

"33-річна жінка лягла з сином спати, а прокинувшись, виявила малюка без ознак життя.

Отримавши повідомлення про смерть за місцем мешкання двомісячного хлопчика, на місце виїхала слідчо-оперативна група Одеського районного управління поліції", – повідомляють правоохоронці.

Тіло хлопчика слідчі направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, смерть дитини настала внаслідок пневмонії.

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Наразі відомості за фактом смерті дитини слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "природна смерть" та статті 166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

Відомо, що з жінкою мешкає ще двоє дітей – 4-х та 7-ми років. Родина перебуває на обліку у соціальній службі.

Раніше у Калуші затримали 32-річну жінку за підозрою у вбивстві власної чотирирічної доньки. За попередніми висновками судмедекспертизи, причиною смерті дитини є асфіксія (задуха) внаслідок утоплення водою.