На Одещині засудили жінку, яка побила свого співмешканця: чоловік помер, а вона хоче доєднатися до ЗСУ

На Одещині жінку засудили за побиття: вона вирішила піти в ЗСУ

На Одещині жінку засудили до 7 років позбавлення волі за побиття свого співмешканця, через яке той помер.

Обвинувачена визнала провину та заявила про намір приєднатися до ЗСУ.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Злочин стався у селі Балкове, де жінка проживала разом із потерпілим у його будинку. В січні 2025 року, коли вони разом зі своїм знайомим розпивали алкоголь, пара посварилася.

Чоловік виганяв жінку з будинка та відмовлявся прийняти її допомогу у догляді за матір’ю. Обвинувачена обурилася та вдарила співмешканця кулаком в обличчя. Коли той упав, вона побила його ногами та пішла геть.

Потерпілий знепритомнів, але швидку йому викликали лише через кілька днів. Внаслідок тяжкої черепно-мозкової травми через 11 днів потерпілий помер у лікарні.

Суд визнав жінку винною в завданні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого – частина 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Її призначили покарання у вигляді 7 років ув’язнення.

Жінка визнала провину та розкаялася, а також повідомила про намір укласти контракт на проходження військової служби.

Нагадаємо, на одній із баз відпочинку Черкащини жінка під час сварки вдарила свого чоловіка у груди шампуром. Від отриманих травм він помер, а нападниці повідомили про підозру.