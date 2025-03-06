На Одещині зі стіни школи зникла пам’ятна дошка на честь полеглого випускника: поліція шукає винних

На Одещині невідомі демонтували зі стіни школи пам’ятну дошку на честь загиблого військового, який там навчався.

Інцидент стався в одному з сіл Окнянської громади у Подільському районі, повідомили у поліції Одеської області.

Про зникнення дошки повідомив директор закладу 5 березня. На місце прибули поліціянти, які опитали свідків і розпочали розслідування за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Правоохоронці просять усіх, хто має будь-яку інформацію або став випадковим свідком демонтажу дошки, звернутися до поліції за телефонами:

(04861) 2-29-40;

(04861) 2-19-50;

або на 102.

Нагадаємо, раніше на Одещині поліція викрила двох підлітків, які пошкодили могили військових.

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А на Житомирщині повідомили про підозру чоловіку, який крав і продавав речі з могил захисників.