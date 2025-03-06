На Одещині зі стіни школи зникла пам’ятна дошка на честь полеглого випускника: поліція шукає винних
ГУНП Одеської області
На Одещині невідомі демонтували зі стіни школи пам’ятну дошку на честь загиблого військового, який там навчався.
Інцидент стався в одному з сіл Окнянської громади у Подільському районі, повідомили у поліції Одеської області.
Про зникнення дошки повідомив директор закладу 5 березня. На місце прибули поліціянти, які опитали свідків і розпочали розслідування за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).
Правоохоронці просять усіх, хто має будь-яку інформацію або став випадковим свідком демонтажу дошки, звернутися до поліції за телефонами:
- (04861) 2-29-40;
- (04861) 2-19-50;
- або на 102.
Нагадаємо, раніше на Одещині поліція викрила двох підлітків, які пошкодили могили військових.
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