Крав речі, щоб продати: на Житомирщині чоловіка підозрюють у нарузі над могилами захисників

На Житомирщині чоловік пошкодив могили чотирьох військовослужбовців і крав пам’яті речі, аби продати їх згодом. Йому повідомили про підозру.

У поліції Житомирщини розповіли, що наприкінці 2024 року жителька села Романів помітила безлад на могилах двох синів, які загинули на фронті. Жінка звернулася до правоохоронців і заявила про зникнення металевих флагштоків із прапорами України та десантно-штурмових військ ЗСУ.

Під час досудового розслідування з'ясували, що до пошкодження могил причетний місцевий житель. За даними поліціянтів, раніше його вже засуджували за майнові злочини, які той вчинив на цвинтарі.

Фото: Поліція Житомирщини/Facebook Фото: Поліція Житомирщини/Facebook Фото: Поліція Житомирщини/Facebook Фото: Поліція Житомирщини/Facebook

Крім того, правоохоронці встановили, що зловмисник причетний ще до двох крадіжок із могил полеглих захисників на тому ж кладовищі.

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У Житомирській обласній прокуратурі додали, що чоловік пішов на злочин, аби отримати незаконну матеріальну вигоду від продажу вкрадених речей.

Чоловікові повідомили про підозру у вчинення наруги над могилами військовослужбовців із корисливих та хуліганських мотивів (частина 3 статті 297 Кримінального кодексу, а також крадіжці в умовах воєнного стану (частина 4 статті 185).

"Підозрюваному загрожує тривале ув'язнення", – повідомили в поліції.

Наразі вирішують питання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, в лютому 2025 року на Одещині двоє підлітків пошкодили пам'ятні портрети на могилах двох військовослужбовців. Правоохоронці з'ясували, що до цього причетні 13-річні підлітки, сім'ї яких перебувають у складних життєвих обставинах.