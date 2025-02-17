На Одещині двоє підлітків пошкодили могили військових: поліція відкрила справу

У поліції кажуть, що хлопчаки бешкетували на цвинтарі

На Одещині пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських воїнів. Поліція встановила причетних – ними виявилися двоє 13-річних місцевих хлопців.

Як інформує поліція Одеської області, подія трапилася в Курісовській ОТГ Березівського району. Про неї повідомив голова громади.

Правоохоронці встановили, що пам’ятні портрети пошкодили двоє підлітків, які напередодні вдень бешкетували на місцевому цвинтарі. Їхні сім’ї, за даними поліції, перебувають на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Наразі слідчі внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань – його кваліфікували за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над місцем поховання особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії РФ).

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Також поліція з’ясовує суму матеріальних збитків, спричинених рідним загиблих.

"Після закінчення досудового розслідування до суду будуть направлені клопотання щодо прийняття примусових заходів виховного характеру відносно малолітніх правопорушників, оскільки вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність.

Також за рішенням суду розглядатиметься питання щодо притягнення до відповідальності батьків хлопців за невиконання обов’язків щодо їхнього виховання", – зазначив начальник Березівського районного відділу поліції Микола Древов.

Раніше на Тернопільщині затримали чоловіка, який вчинив наругу над могилами військових – він зривав прапори та викидав хрести.