У стаді буйволів поповнення: на острові Єрмаків оселилися 6 водяних буйволиць із Закарпаття

На острові у дельті Дунаю поселились ще 6 водяних буйволиць

На острові Єрмаків у дельті Дунаю оселилися 6 самиць водяних буйволів, які мають збагатити генофонд місцевого стада.

Тварини прибули в Одеську область з долини річки Тиса на Закарпатті, де ними опікувався еколог і активіст з Німеччини Мішель Якобі, забравши з місцевих ферм.

На острів буйволиць привезли баржею, повідомила організація Rewilding Ukraine.

"Чудова новина! На острові Єрмаків у Дунайському біосферному заповіднику щойно оселилися шість водяних буйволиць. Ці величні тварини доповнять стадо, яке вже добре пристосувалося до природи дельти Дунаю та щорічно поповнюється малюками", – написали природоохоронці.

Острів Єрмаків – один із найбільших островів в українській дельті Дунаю. Він розташований у межах Ізмаїльського району Одеської області поблизу міста Вилкове.

Стадо водяних буйволів, яке щойно поповнилося самицями, оселилося на острові у 2019 році в рамках зусиль з ревайлдингу.

У майбутньому це стадо слугуватиме "банком" буйволів для їх розселення на інші території дельти, кажуть у Rewilding Ukraine.

6 буйволиць привезли із Закарпаття на острів Єрмаків, що на території Одеської області Roman Klimenko/Rewilding Ukraine

50 років тому водяні буйволи населяли всю дельту Дунаю, і тепер вони повертаються в регіон завдяки зусиллям природоохоронців.

Ці тварини допомагають відновити процес природного випасу, створюють мозаїчні ландшафти, сприяють збагаченню біорізноманіття острова і приваблюють туристів в регіон.

Ці величні тварини доповнять стадо, яке вже добре пристосувалося до природи дельти Дунаю Rewilding Ukraine

Буйволи – не лише красиві, а й дуже важливі для екосистеми тварини. Вони риють ґрунт, залишають послід і створюють калюжі, що дає простір для існування багатьом комахам, земноводним та іншим тваринам. У хутрі та в травній системі вони переносять насінини понад 200 видів рослин.

"Ці тварини є справжніми архітекторами ландшафту! Добре пристосовані до вологих умов і жорсткої рослинності, раціон водяних буйволів містить навіть молодий очерет. Вони підтримують луки та протоки, проріджують кущі, харчуються навіть інвазивними видами, такими як аморфа", – каже Олексій Пудовкін, фахівець з питань перевезення тварин Rewilding Ukraine.

50 років тому водяні буйволи населяли всю дельту Дунаю, і їхнє повернення в регіон знаменує важливу віху Oleksandr Gaidash/Rewilding Ukraine

Нагадаємо, також фахівці Rewilding Ukraine показали фото колонії бабаків у Буджацькому степу на Одещині після зимівлі.

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