На фермі у США народилося рідкісне теля з двома обличчями

В американському штаті Луїзіана народилося теля з двома обличчями – чотирма очима, двома носами, ротами та вухами.

Тварину назвали Deux Face, де у перекладі з французької "deux" означає "двоє", пише Associated Press.

Наразі теляті 10 днів. Власник ферми Дон Бро назвав дивом те, що воно народилося живим.

"Ймовірно, теля матиме коротку тривалість життя й проживе лише кілька днів" – зазначив Бро.

За його словами, більшість телят зі станом поліцефалія народжуються мертвим – ймовірність становить 1 до 400 мільйонів.

Деякі такі тварини живуть кілька годин або днів.

Поліцефалія – це результат неповного поділу одного ембріона чи неповного злиття двох окремих ембріонів. Стан характеризується наявність кількох голів.

Поліцефалія здебільшого зустрічається у рептилій – особливо у змій і черепах.

Наразі теля Deux Face має заслабкі ноги й не може самостійно пересуватися. Через подвійне обличчя тварині важко піднімати голову.

Працівники ферми годують його з пляшки.

"Deux Face – дівчинка. Не схоже, що вона страждає або відчуває біль. Ми постійно спостерігаємо за нею. Вона подолала багато труднощів, але тільки час покаже її подальшу долю. Ми сподіваємося на краще, однак готуємося до гіршого", – сказав Дон Бро.

Він також додав, що тварина не продається. Задля спокою тварини, фермери не пускають до неї відвідувачів та журналістів.

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