У Полтавській області чоловік змінив по батькові на матронім і став Людмиловичем

На Полтавщині чоловік змінив по-батькові на по-матері

На Полтавщині чоловік офіційно змінив власне по батькові Фаритович на по матері – Людмилович.

Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Це один із найцікавіших випадків зміни імені, які за 8 місяців 2025 зареєстрували фахівці відомства. Загалом за цей період вони видали 838 свідоцтв про зміну імені.

Найбільше випадків зміни імені було на Харківщині. Тут, зокрема, Діана забажала іменуватися Айзою, а Олег – Інарі.

На Чернігівщині Іван змінив ім’я на Арті, а Ірина – на Ію.

У Сумській області Вадим захотів стати Вадімасом, а Лаура – Ларисою.

У Міністерстві юстиції зазначають, що всі охочі після досягнення 16-річного віку мають право на власний розсуд змінювати прізвище, ім’я чи по батькові.

Підліткам віком від 14 до 16 років така процедура також доступна, але для цього потрібна згода обох батьків або опікунів. У деяких випадках достатньо дозволу й одного з батьків.

Відмовити у зміні імені можуть у разі:

відкритого кримінального провадження щодо заявника або перебування під адміністративним наглядом;

наявної непогашеної чи незнятої судимості;

запиту від іноземних правоохоронних органів про розшук заявника;

надання неправдивих даних при подачі документів.

