Як новий Папа обирає собі ім'я? Значення цієї традиції та заборонені варіанти

Лише кілька понтифіків, як-от Марцелл II і Адріан VI, залишали свої імена

Як і всі церемонії та традиції, що супроводжують обрання нового Папи, вибір імені понтифіка оповитий століттями католицької історії та має багатошаровий зміст.

Зміна свого імені – одна з перших дій, яку новообраний Папа здійснює як очільник Римсько-католицької церкви. Цей вибір має велике символічне значення, оскільки задає тон усьому понтифікату.

Хоча церковна доктрина не вимагає зміни імені, ця традиція виникла ще в ранньому середньовіччі й з того часу стала невід’ємною частиною процесу обрання, пише CNN.

Чому Папи змінюють імена?

Святий Петро, один з 12 апостолів, отримав своє нове ім’я від Ісуса ще до того, як очолив Церкву.

Першим понтифіком, який офіційно змінив ім’я після обрання, був Папа Іоанн II (533–535 роки). Він відмовився від свого язичницького імені Меркурій (Mercurius).

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У Х столітті після обрання Петро Канепанова назвався Іоанном XIV, щоб уникнути титулу Петра ІІ.

Це ім’я не може бути використаним з двох причин: як вияв поваги до апостола Петра, першого Папи Церкви і через пророцтво, за яким Папа Петро ІІ стане останнім Папою перед кінцем світу.

Зміна імені є звичною практикою: особливо Папи з Франції чи Німеччини часто обирають собі імена з італійським звучанням для гармонії з попередниками.

Лише кілька понтифіків, як-от Марцелл II і Адріан VI, залишали свої імена.

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Як Папи обирають ім’я?

Кожне ім’я несе в собі історичні конотації – як позитивні, так і суперечливі. Ім’я може натякати на продовження курсу реформ, посилання на популярного чи сильного Папу минулого або святого-захисника певної ідеї.

Так, Папа Франциск обрав ім’я на честь святого Франциска з Ассізі – символа миру, любові до природи й турботи про бідних. Це ім’я чітко окреслило його пріоритети.

А ось Папа Бенедикт XVI звернувся до святого Бенедикта і Папи Бенедикта XV, відомого своєю миротворчою діяльністю під час Першої світової війни.

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Чи є заборонені імена?

Деякі імена не заборонені, але викликають негативні асоціації. Наприклад, ім’я Урбан асоціюється з Урбаном VIII, який переслідував Галілео Галілея, а ім’я Пій – з Пієм XII, якого критикують за пасивність під час Другої світової війни.

Яке ім’я може обрати наступний Папа?

Папа-реформатор може вибрати ім’я Лев (на честь Лева XIII, борця за соціальну справедливість) або Інокентій (на честь Інокентія XIII – як символ боротьби з корупцією).

Якщо обраний понтифік буде родом із Глобального Півдня, він може взяти ім’я котрогось із ранніх африканських Пап – як-от Геласій, Мільтіад чи Віктор.

За всю історію було 44 імені, які використовувалися лише один раз. Востаннє – це Франциск, який став першим з цим ім’ям за понад 1100 років.

Найпопулярніше ім’я – Іоанн, його обирав 21 Папа. Часто використовуваними є також імена Григорій (16 разів), Бенедикт (15 разів), Невинний і Лев (по 13 разів).

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Як оголошують ім’я нового Папи?

Після появи білого диму з димоходу Сикстинської капели та дзвонів собору Святого Петра, світ дізнається про нового Папу.

Старший кардинал-диякон у супроводі двох священників виходить на центральний балкон базиліки Святого Петра й проголошує знамените: "Habemus Papam!" ("Маємо Папу!").

Ім’я нового Папи (а також хрещене ім’я) проголошується латиною. Прізвище ж зберігається в оригінальному написанні.

Так, у 2013 році, коли обрали Папу Франциска, його хрещене ім’я Хорхе Маріо прозвучало як Giorgio Marium, а прізвище Bergoglio не перекладалося. Папське ім’я Franciscum стало останнім словом промови – як того вимагає традиція.