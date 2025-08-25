На Полтавщині восьмеро підлітків побили 13-річну дівчинку: поліція розслідує справу

У Кременчуці на Полтавщині група з вісьмох підлітків побила 13-річну дівчинку: вона в лікарні зі струсом мозку.

Відео з побиттям поширили у соцмережах, повідомляють "Суспільне" та Головне управління поліції у Полтавській області.

Правоохоронці вже встановили особи учасників інциденту та розпочали досудове розслідування.

За інформацією Кременчуцького райуправління, до поліції надійшли дві заяви: одна стосується дій малолітніх, а інша – дій родичів однієї з учасниць конфлікту.

За обома фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Нагадаємо, раніше поліція взялася розслідувати групове побиття 12-річної дівчинки на Миколаївщині. Також у Білій Церкві покарали батьків підлітків, які напали на 12-річну дитину й вимагали гроші.