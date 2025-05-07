Побиття дівчинки в Білій Церкві: адвокати розповіли, як покарали батьків кривдників

Суд покарав батьків деяких фігурантів справи про побиття дівчинки в Білій Церкві, коли група підлітків напала на дівчинку та вимагала в неї кошти.

Питання відповідальності неповнолітніх нападників досі встановлюють.

Про це повідомили в юридичній компанії "Міллер", адвокати якої представляють інтереси потерпілої.

Там розповіли, що справу щодо двох кривдників передали до суду. Ще троє учасників побиття не досягли віку кримінальної відповідальності, тому щодо них прокуратура клопоче про застосування заходів виховного характеру.

Відтак суд може вирішити винести їм попередження, обмежити дозвілля, передати під нагляд батьків або педагогів або направити до спецзакладу для неповнолітніх.

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Крім того, суд притягнув до адміністративної відповідальності батьків кривдників дівчинки – їх покарали за неналежне виховання.

"В Україні діє саме адміністративна відповідальність батьків, оскільки вважається, що вони не забезпечили належного рівня виховання та догляду, які б могли стримати дітей від вчинення правопорушень.

До кримінальної відповідальності за правопорушення, які скоїли діти, батьків притягнути неможливо, це заборонено законом через дію принципу індивідуальності", – пояснили юристи.

До батьків підозрюваних та обвинувачених дітей застосували одне попередження та штраф у розмірі 1700 гривень, що є найм’якшим покаранням.

На батьків підлітків, до яких просять застосувати заходи виховного характеру, наклали штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень.

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Щодо батьків, чиїх дітей визнали у справі свідками:

у двох випадках закрили справи;

в одному випадку справу повернули поліції на доопрацювання;

щодо ще чотирьох застосували штрафи – тричі в розмірі 850 гривень та один раз – 1700 гривень.

"Так, до батьків підозрюваних та дітей, щодо яких передбачається застосування заходів виховного характеру, судді застосували найм’якші стягнення ст. 184 КУпАП.

Однак до батьків підлітків, які були присутніми під час події, судді жодного разу не застосували попередження", – зауважили юристи.

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Адвокати заявили, що такий підхід до покарання батьків вказує на "повну відсутність єдиної судової практики". Також в юридичній компанії вважають, що судді "не надають обґрунтованої мотивації щодо диференціації відповідальності".

Судове засідання у справі запланували провести 21 травня в Білоцерківському районному суді.

Про яке побиття дівчинки йдеться?

Наприкінці січня 2025 року група підлітків у Білій Церкві побили 12-річну дівчинку і вимагали в неї кошти.

Спершу за цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень, але згоду справу перекваліфікували на вимагання та катування.

Згодом правоохоронці встановили 16-річного юнака, який разом з іншими напав на дівчинку.

За даними поліції, хлопець погрожував потерпілій, вдарив її по голові та розпилив у обличчя газовий балончик. Йому повідомили про підозру та відправили під варту. Ще сімома учасниками побиття виявилися діти віком від 12 до 16 років.