На Миколаївщині підлітки побили 12-річну дівчинку: правоохоронці розслідують катування

На Миколаївщині група підлітків побила 12-річну школярку – насильство зафільмували на камеру. За цим фактом правоохоронці розслідують катування.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Миколаївської області.

Ролик із побиттям дитини виявив інспектор служби освітньої безпеки, коли проводив профілактичну роботу в одній зі шкіл Первомайська.

Поліціянти встановили, що інцидент трапився в травні 2024 року. Тоді троє знайомих між собою дівчат віком 14, 15 та 16 років на вулиці неодноразово завдали ударів по голові та тілу 12-річної дівчинки.

Побиття тривало на вулиці у присутності інших підлітків, однак тоді ні свідки, ні батьки постраждалої не звернулися до правоохоронців.

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Поліціянти встановили всіх учасників конфлікту. Виявилося, що причиною побиття дитини стали "особисті неприязні стосунки" між підлітками.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу – катування. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до десяти років.

Зауважимо, що це один із багатьох подібних інцидентів, про які стало відомо останнім часом. Так, днями у соцмереж з'явився ролик, на якому підліток у присутності однолітків руками та ногами б'є іншого хлопця по різних частинах тіла.

Правоохоронці встановили, що випадок трапився в Бучанському районі Київщини. Поліціянти встановили учасників події та розпочали розслідування хуліганства.

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Незадовго до того в Києві група дівчат побила іншу школярку. Подібні випадки насильства з боку підлітків трапилися також на Вінниччині та Полтавщині.

А ще раніше в Білій Церкві фізичного насильства зазнала 12-річна дівчинка. У місцевому парку група підлітків віком від 10 до 16 років завдавали їй ударів руками та ногами. Побиття зняли на відео та розмістили в соцмережах.

Одному з нападників повідомили про підозру в катуванні та обрали запобіжний захід.