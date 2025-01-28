На Миколаївщині підлітки побили 12-річну дівчинку: правоохоронці розслідують катування
На Миколаївщині група підлітків побила 12-річну школярку – насильство зафільмували на камеру. За цим фактом правоохоронці розслідують катування.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Миколаївської області.
Ролик із побиттям дитини виявив інспектор служби освітньої безпеки, коли проводив профілактичну роботу в одній зі шкіл Первомайська.
Поліціянти встановили, що інцидент трапився в травні 2024 року. Тоді троє знайомих між собою дівчат віком 14, 15 та 16 років на вулиці неодноразово завдали ударів по голові та тілу 12-річної дівчинки.
Побиття тривало на вулиці у присутності інших підлітків, однак тоді ні свідки, ні батьки постраждалої не звернулися до правоохоронців.
Поліціянти встановили всіх учасників конфлікту. Виявилося, що причиною побиття дитини стали "особисті неприязні стосунки" між підлітками.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу – катування. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до десяти років.
Зауважимо, що це один із багатьох подібних інцидентів, про які стало відомо останнім часом. Так, днями у соцмереж з'явився ролик, на якому підліток у присутності однолітків руками та ногами б'є іншого хлопця по різних частинах тіла.
Правоохоронці встановили, що випадок трапився в Бучанському районі Київщини. Поліціянти встановили учасників події та розпочали розслідування хуліганства.
Незадовго до того в Києві група дівчат побила іншу школярку. Подібні випадки насильства з боку підлітків трапилися також на Вінниччині та Полтавщині.
А ще раніше в Білій Церкві фізичного насильства зазнала 12-річна дівчинка. У місцевому парку група підлітків віком від 10 до 16 років завдавали їй ударів руками та ногами. Побиття зняли на відео та розмістили в соцмережах.
Одному з нападників повідомили про підозру в катуванні та обрали запобіжний захід.